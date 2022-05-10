Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerimizde çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerimizde çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık"

10.05.2022 19:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev iki ülke arasında Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığa İlişkin Ortak Bildirisi'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev iki ülke arasında Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığa İlişkin Ortak Bildirisi'ni imzaladı. (2)

"Görüşmelerimizde ulaştırmadan karşılıklı yatırımlara, savunma sanayimizden enerji, eğitim ve kültüre kadar çok çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmelerimizde çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmelerimizde çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmelerimizde çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmelerimizde çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Görüşmelerimizde çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerimizde çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık" - Son Dakika
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