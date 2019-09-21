Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz."

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