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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor"
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor" - ANKARA
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