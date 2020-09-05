Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı, Erdoğan açılış töreninde konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı, Erdoğan açılış töreninde konuşma yaptı.
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