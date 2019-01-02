Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü Ankara'ya Dikenlere İnşallah Derslerini Bir Kez Daha Vereceğiz"
1 saat önce
- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü Ankara'ya dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz.
- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Gözünü Ankara
'ya dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz."
Erdoğan: "Başkentlinin karşısına çıkarılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ittifakın (Cumhur) asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:08 Kaynak: AA
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