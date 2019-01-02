Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü Ankara'ya Dikenlere İnşallah Derslerini Bir Kez Daha Vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü Ankara'ya Dikenlere İnşallah Derslerini Bir Kez Daha Vereceğiz"

1 saat önce

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü Ankara'ya dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz.

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü Ankara'ya dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz."

Erdoğan: "Başkentlinin karşısına çıkarılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ittifakın (Cumhur) asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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