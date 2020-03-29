CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GRANADA'DA OKUNAN EZANI DİNLEDİ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GRANADA'DA OKUNAN EZANI DİNLEDİ
6 saat önce
Orhan OĞUZ/İSTANBUL DHAİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu paylaştı.
Orhan OĞUZ/İSTANBUL DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu paylaştı.
Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın paylaşılan videosu
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:06 Kaynak: DHA
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