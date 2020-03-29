Cumhurbaşkanı Erdoğan Granada'da okunan ezanı dinledi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Granada'da okunan ezanı dinledi
6 saat önce
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu paylaştı.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun
, Twitter
'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, İspanya Granada
'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu paylaştı.
Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:10 Kaynak: DHA
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