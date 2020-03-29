Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı böyle dinledi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı böyle dinledi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı böyle dinledi İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinlediği anları Twitter'dan hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı böyle dinledi
İSTANBUL - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinlediği anları Twitter'dan hesabından paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Granada'da okunan ezanı dinlediği anları paylaştı. İletişim Başkanı Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken. Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:36 Kaynak: İHA
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