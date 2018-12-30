Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Grev Olmuyorsa Demek Ki İşçinin Hakkını Veriyorsun, Hukukunu Gözetiyorsun,...
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik ama bak şimdi İzmir'de, İZBAN'da grev yar. Hadi buyrun niye çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik ama bak şimdi İzmir
'de, İZBAN'da grev yar. Hadi buyrun niye çözmüyorsunuz? CHP
mantığında grev var."
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:02 Kaynak: AA
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