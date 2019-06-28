Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı (25 Haziran 2019)(Tür: Ankara)

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı (25 Haziran 2019)
(Tür: Ankara)
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:12 Kaynak: DHA
ankara, 25 haziran, cumhurbaşkanı erdoğan, Güncel
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