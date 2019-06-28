Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı (25 Haziran 2019)(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:12 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı (25 Haziran 2019)
(Tür: Ankara
)
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kaslı fotoğrafıyla tam not aldı!
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu
Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu!
Behzat Ç.'nin yayınlanan fragmanında dikkat çeken 15 Temmuz ve KHK detayı