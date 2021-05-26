Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Türkiye gündeminde yer alan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Son dönemde YouTube kanalından yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla tartışma yaratan Sedat Peker'in hedefindeki isimlerden biri olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların ardında ülkemizdeki huzurun sağlanması var. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız, yanında olacağız. Binali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alınması asıl niyeti gösteriyor. Ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmedik, bu tezgahı da bozacağız. Hedef bakanımız değil, güçlü Türkiye'dir."

"SİZE BURADAN EKMEK ÇIKMAZ"

Muhalefet liderlerine de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bay Kemal, Bay Meral, size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını nereye kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Bunları da FETÖ'cüler gibi yargıya getirene kadar peşlerini bırakmayacağız" sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

TWITTER'DA TT OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirirken kullandığı "Bay Meral" ifadesi Twitter'da kısa sürede TT olurken, Ekşisözlük gündem listesinde de yer aldı.