Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz" - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz"