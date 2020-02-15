Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kamuran Taşbilek ile Belediye Başkanı Ercan Çimen'e tebrik mesajı gönderdi.
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