Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kamuran Taşbilek ile Belediye Başkanı Ercan Çimen'e tebrik mesajı gönderdi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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