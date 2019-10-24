Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki kimsenin başına böyle bir bela gelmesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki kimsenin başına böyle bir bela gelmesin"

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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