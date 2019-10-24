Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki kimsenin başına böyle bir bela gelmesin"
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki kimsenin başına böyle bir bela gelmesin"
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