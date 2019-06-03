Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür" "Ülkemizle ile ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür"
"Ülkemizle ile ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı; milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir"
"Hep beraber ülkemizi bu cendereden çıkaracağız"
"Verdiğimiz sözleri planlı bir şekilde gerçekleştireceğiz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:03 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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