Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken, selamlaşırken, musafaha yaparken bir kez daha millet olmanın, ümmet olmanın şuuruna ereriz."
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken, selamlaşırken, musafaha yaparken bir kez daha millet olmanın, ümmet olmanın şuuruna ereriz."
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