Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti, ekim alanı iki katına çıktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti, ekim alanı iki katına çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla Türkiye'nin kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun'un Vezirköprü ilçesinde talep artınca ekim alanı iki katına çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti, ekim alanı iki katına çıktı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla Türkiye'nin kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun'un Vezirköprü ilçesinde talep artınca ekim alanı iki katına çıktı.

Türkiye'de ruhsatlı ekim yapılan yerlerden birisi olan Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde mart ayında ekilen kenevirler yeşermeye başladı. Narlısaray Mahallesi'nde 2019 yılında 400 dönüm ekilen kenevir, bu sene 800 dönüme ulaştı. Kenevirin lifinin hasadı temmuzda, tohumunun ise eylül ayında yapılıyor.

İki katına çıktı

Kenevir ekiminin daha da artacağını belirten Narlısaray Mahallesi Muhtarı Halil Sezgen, "Geçen sene Narlısaray'da 400 dönüm alandan kenevir ekilmişti. Bu sene 2 katına çıktı. Bunu sebebi sözleşmeli ekim yapılmasıdır. İşçilik konusunda makine gelecek. Bu da insanları kenevir ekmeye yöneltti. Eskiden yaptığımız elle sökme, havuzlama sistemi kaldırıldı. İşçilik kolaylaştı. Çok farklı alanlarda kullanıldığını biliyoruz" dedi.

Kenevir ekimi köye dönüşü artırdı

Vezirköprü'nün eskiden beri göç verdiğini hatırlatan Sezgen, "Narlısaray'da bu kenevir işi çıktıktan sonra 2 sene içerisinde geri köyüne dönen insanlar oldu. Bunun amacı da bu kenevirin para etmesi ve piyasası olmasıdır. Burada en büyük problemimiz su sorunudur. Kenevir arazilerimiz sulanmıyor. Köyümüzde bulunan göletimiz bize yetersiz kalıyor. Şu anda planlama aşamasında olan Narlısaray Göleti diye proje var. Eğer o gölet yapılıp aktif hale geçerse bizim eskiden 3 bin nüfuslu olan mahallemiz tekrar eski haline döner" diye konuştu.

"Tesis kuracağız"

Bir tekstil fabrikasında çalışan Ziraat Mühendisi Atilla Öksüz ise, "Vezirköprü'de vatandaşlarla birlikte kenevir üretimi yapmaktayız. Bölgede kenevir ekimini teşvik etmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Burada kenevir üretimi daha da arttı. Kenevir 25 bin farklı alanda kullanılıyor. Ben özel bir tekstil fabrikasında ziraat mühendisiyim. Biz bunu tekstil olarak kullanacağız. Samsun'un İncesu mevkisinde ise bir tesis kuracağız ve bunu ip haline getirerek tekstilde kullanacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Recep Tayyip Erdoğan, Kenevir, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 09:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti, ekim alanı iki katına çıktı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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