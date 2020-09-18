Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu, anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım, diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptık ama bu demek değil ki Oruç Reis'in şu anda tamir, bakım için artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamında değildir. Tamir, bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Deniz yetki alanlarının belirlenmesiyle ilgili Yunanistan ile müzakereler konusunda bir takvim belirlendi mi? Yunanistan Başbakanı ile bir görüşmeniz söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soru üzerine, birçok devlet başkanı veya başbakanın, bu konuda yaptıkları görüşmelerde aracı konumuna girdiklerini belirtti.

Erdoğan, "Başta Şansölye Merkel dönem başkanı olarak, gerek komisyon başkanı olarak Charles Michel, nitekim dün kendisiyle görüşmemiz olmuştu. İspanya Başbakanı Sayın Sanchez, gerek İtalya Başbakanı Conte, hepsiyle görüşmeler yaptık, yapıyoruz. Bu görüşmelerde tabii deniz yetki alanlarından öte başka bir yaklaşım var. O da nedir? 'Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir görüşme süreci olabilir mi?' Biz de kendilerine diyoruz ki; bizim Miçotakis ile görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Ne görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz aslolan budur. Eğer Miçotakis Meis'te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok." diye konuştu.

"Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir"

Oruç Reis'in şu anda bakım için bir limana çekildiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım, diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptık ama bu demek değil ki Oruç Reis'in şu anda tamir, bakım için artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamında değildir. Tamir, bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir. Kendilerine şunu da söyledik; biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız, görüşürüz, ister üçüncü bir ülkede görüşme yaparız, ister video konferansta yaparız ama görüşürüz. Bizim bu konuda herhangi kaçma, kaçamak yapma böyle bir şey yok ama kalkıp da yani Yunanistan Cumhurbaşkanının hani adaya gelip, adeta neyin gövde gösterisini yapıyorsa, bu tür gövde gösterileri yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız."

"İstihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la Libya ile olduğu gibi deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik temasların olup olmadığına ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Burada tabii çok çok farklı gelişmeler var. Örneğin yani, Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız, hiçbir bizim açımızdan engel yoktur ama Yunanistan'la Mısır'ın yapmış olduğu bir anlaşma bizi üzmüştür. Çünkü Yunanistan ile Mısır'ın arasındaki bağlarla, bizim Mısır arasındaki bağlarımız çok çok farklıdır. Bunun ele alınması gerekir. Ama istihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir."

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Oruç Reis, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika


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