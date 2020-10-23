Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin soruları cevapladı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin soruları cevapladı: (1)

23.10.2020 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin soruları cevapladı: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin Libya'da kalıcı ateşkes anlaşmasıyla ilgili, "Güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil. Temenni ederim ki bu ateşkes kararına uyulur.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin Libya'da kalıcı ateşkes anlaşmasıyla ilgili, "Güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil. Temenni ederim ki bu ateşkes kararına uyulur." dedi.

Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Libya'da tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, yapılan ateşkes anlaşmasının aslında en üst düzeyde olmayıp, daha alt düzeyde olduğunu, kalıcılığının ne kadar olacağını da zamanın göstereceğini söyledi.

Erdoğan, 3 ay içerisinde paralı askerlerin oradan çekilmesinin ne denli doğru ve sağlıklı olup olmadığını da bilemediklerini dile getirerek, "Şu anda bizim bildiğimiz, sizin de duyduğunuz gibi böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur. Fakat en üst düzeyde, darbeci Hafter tarafından bir temsilci burada bulunuyor. Aynı şekilde Sayın Sarrac tarafından Mısrata'dan bir komutan bunun içinde bulunuyor. Dolayısıyla güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil. Aynen Azerbaycan Ermenistan arasında, Emeniler şu ana kadar verdikleri sözde durdular mı? Oralarda da yine ateşkes adımı atıldı. Gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak dendiği halde, bunlar yapılmadı. Temenni ederim ki burada öyle olmaz ve bu ateşkes kararına uyulur." diye konuştu.

Kovid-19 vakalarındaki artış

Türkiye genelinde Kovid-19 vakalarının artışı ve özellikle vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olması üzerine bu konuda yeni tedbirler, kısıtlamalar olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu an itibarıyla gerçekten İstanbul'un koronavirüs salgınında en önde gelen illerden olduğunu söyledi.

Erdoğan, bu konuda mücadelenin, başta yazılı ve görsel medya olmak üzere yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sürekli maske, mesafe ve hijyen dediklerini, bunlara hassasiyetle sarılınması ve dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki hem şahsımıza hem evlerimizdeki misafirlerden korunmamız vesaire, bunlara da dikkat edeceğiz. Kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa'da. Sonra o civarda, o bölgedeki diğer illeri de dolaşmak suretiyle oralarda ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Şu an itibarıyla Bilim Kurulunda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak bunlar bize de bildirilecek. Ona göre de adımlarımızı atacağız. Kararlıyız, Batı'ya göre çok daha iyi bir konumdayız ama yeterli değil."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Ateşkes, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin soruları cevapladı: (1) - Son Dakika


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