CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNEŞİN YENİDEN DOĞUDAN DOĞMAYA BAŞLAYACAĞI VAKİTLER YAKINDIR-Aktüel - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNEŞİN YENİDEN DOĞUDAN DOĞMAYA BAŞLAYACAĞI VAKİTLER YAKINDIR-Aktüel

12.11.2021 23:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatıyla bundan sonra daha hızlı özellikle ısrarla kök salacak büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatıyla bundan sonra daha hızlı özellikle ısrarla kök salacak büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenledi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası alanda saygın bir teşkilat haline gelen aile meclisimizin faaliyetlerine yeni bir isimle devam etmesine karar verdik. Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Bugünkü zirvemizin ülkemiz tarihinde önemli bir yeri olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, eski adı Yassıada'da gerçekleştirdik. Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının hayatları pahasına verdikleri mücadelenin boşa gitmediğini bugün bir kez daha göstermiş olduk. Bir dönem acıyla yasla milletimizin hafızasına kazınmış, hukuksuzluklarla anılan Yassıada'daki milletimiz burayı yaslıada olarak da andı, hamdolsun bugün Türk dünyasının birliğini beraberliğini ve dayanışmasını temsil eden bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Başlı başına bu tablonun bile Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolunda kat ettiği mesafeyi ortaya koyması bakımından son derece mühim olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha merhum başbakan Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını rahmetle, şükranla yad ediyorum dedi.

ZİRVEDE AİLE MECLİSİMİZİN DÖNEM BAŞKANLIĞINI AZERBAYCAN'DAN DEVRALDIK

Erdoğan, Hafta başında Karabağ topraklarının azatlığının 1. yıldönümünü idrak ettik. Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere Azerbaycan'daki tüm kardeşlerimi yine şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Aziz kardeşimin liderliğinde Can Azerbaycan'ın kazandığı zafer Türk dünyasının tamamını gururlandırmıştır. Karabağ zaferiyle inşallah Kafkaslar'da barışın, istikrarın, işbirliğinin hakim olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Zirve toplantımızda bu destana liderlik eden İlham kardeşime Türk dünyasının takdirinin nişanesi olarak Türk Dünyası Ali Nişanı'nı tevci ettik. Yine bu zirvede aile meclisimizin dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldık. Zorlu salgın şartlarına rağmen dönem başkanlığı görevini başarıyla icra eden Azerbaycan'a teşekkür ediyorum. Dışişleri bakanlarımızın 27 Eylül'de yaptıkları Afganistan konulu olağanüstü toplantı bölgemizdeki gelişmeler konusunda inisiyatif alma kararlılığımızı göstermesi bakımından bir ilki teşkil etmiştir. Türk devletleri Teşkilatı olarak gözlemci üyemiz Macaristan'la birlikte koronavirüs salgını karşısında verdiğimiz ortak mücadele de diğer bir başarı hikayesidir. Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisiyle siyasi dayanışmamızı, ekonomik işbirliğimizi ve ticaretimizi, kültürel temaslarımızı, beşeri ve toplumsal ilişkilerimizi daha da geliştirme yönündeki kararlılığımızı teyit ettik. Terörün her türlüsüyle aşırıcılıkla, ırkçılıkla, İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürme irademizi bir kez daha kayda geçirdik. İklim değişikliği ile salgın gibi krizlere karşı müşterek adım atma yönündeki irademizi vurguladık diye konuştu.

TEŞKİLATIMIZIN ETKİN VE ÖZGÜN BİR MODEL OLUŞTURARAK ULUSLARARASI KAMUOYUNDA İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatıyla bundan sonra daha hızlı özellikle ısrarla kök salacak büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir. Üye ve gözlemci ülkeler olarak bu konuda fikir birliği içinde teşkilatımızın kurumsal yapısını ve vizyonunu güçlendirecek adımlar atıyoruz. Teşkilatımızın sekretaryası için tahsis ettiğimiz tarihi Arif Paşa Konağı'nın resmi açılışını bugün ülkelerimizin bayraklarını göndere çekerek yaptık. Zirve toplantımızda teşkilatımızın gençlik perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesini de kabul ettik. Kendi içinde ve çevresinde barış ve istikrara katkı yapan, küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan, güvenlik ve refah içinde bir Türk dünyası hedefliyoruz. Bunun için Türk dünyasını teknoloji tasarımı ve üretimi başta olmak üzere her alanda insanlığa hayırlı hizmetler bir konuma çıkartmakta kararlıyız. ve Aksakalımızı olarak da Binali Yıldırım beyi bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin 'Aksakalı' (Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı) olarak buradaki hizmetlerini inşallah sürdürecek. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza belirlediğimiz stratejik vizyon çerçevesinde kararlılıkla devam edeceğiz. Teşkilatımızın etkin ve özgün bir model oluşturarak uluslararası kamuoyunda ilgi odağı haline geldiğini görüyoruz. Gelecekte ortaya çıkacak talepleri de göz önünde bulundurarak bugünkü toplantımızda teşkilatımızın gözlemcilik ve ortaklık statülerine ilişkin önemli kararlar aldık. Kalkınmanın temel alt yapısı olan ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda önemli projelere imza atan sayın Binali Yıldırım'ı dolayısıyla bundan sonraki süreçte aksakalımız olarak çok ciddi görevler bekliyor. Önümüzdeki dönemde Türk töresine uygun şekilde aksakallılar konseyini daha etkin hale getirecek, ülkelerimizi temsil edecek aksakallılarımızın tecrübelerinden daha çok faydalanacağız. Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığımızda Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsüne de ev sahipliği yapacağız şeklinde konuştu.

KARDEŞLER ARASINDAKİ KALBİ DAYANIŞMANIN VE MUHABBETİN ÖNÜNDE HİÇ ENGEL DURAMAZ

Erdoğan, zirvenin temasına dikkat çekerek, Dönem başkanlığımız boyunca yeşil kalkınma hedeflerine öncelik vereceğiz Türk dünyasında akıllı şehirlerin artmasına destek olacağız. Geçtiğimiz günlerde işgalden azad edilen Zengilan'da akıllı şehirleşmenin güzide örneklerinden birinin açılışını kardeşim İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirmiştik. Bu başarı örneklerini coğrafyamızın her köşesine yaymak istiyoruz. İnsan ve çevre odaklı bir anlayışlar Türk illerinde medeniyeti, geleneği ve modernliği buluşturmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz noktada şu gerçeği hepimiz gayet iyi görüyoruz; kardeşler arasındaki kalbi dayanışmanın ve muhabbetin önünde hiç engel duramaz. Aynı manevi hazineden beslenen ortak geçmiş, kültür ve ataya sahip kardeşleri ayırabilecek hiçbir hudut yoktur. Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz. Soğuk savaş döneminde birbirileriyle kucaklaşama hayali kuran kardeşler bugün birlik ve beraberlik içerisinde ortak geleceklerini inşa ediyor. Dünyanın pek çok yerinde çok daha az asgari müşterekle çok daha büyük ve etkin yapıların faaliyet gösterdiğini unutmamalıyız. Türk Devletleri Teşkilatı sadece ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığı olmanın çok daha ötesinde bir büyük gönül birliğidir. Bu birliği ne kadar ileriye taşısak kendimiz, bölgemiz ve dünya için o kadar hayırlı işler imza atabiliriz. Hiç kimse Türk Devletleri Teşkilatı'nda rahatsız olmamalı. Tam tersine kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının bir parçası olmaya çalışmalıdır. Medeniyetimizin ve kültürümüzün bu tabi yol haritasına uygun şekilde teşkilat üyesi ülkeler olarak her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.

ARTIK ADAMIZ İNŞALLAH ULUSLARARASI TOPLANTILARINDA ODAK NOKTASI HALİNE GELECEKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşin bir güzel yanı Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün bir ilki gerçekleştirdi. Bu ilk; artık adamız inşallah uluslararası toplantılarında odak noktası haline gelecektir. Sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası. Bu tür toplantıları, hep aşkımız buydu, heyecanımız buydu; İnşallah Demokrasi ve Özgürlükler Adası dünyadaki sıkıntıların çözümünde adeta bir merkez nokta olsun diye düşünüyorduk. Bugün işte ilk adımı attık ve inanıyorum ki bunun gerisi çok daha farklı bir şekilde gelecek. TOBB'a tekrar teşekkür ediyorum, buranın imarında, inşasında gayretleri olduğu için. Genel Başkan Yardımcım Çiğdem Hanıma mimari noktada ofisiyle beraber gayretleri sebebiyle ayrıca yine teşekkür ediyorum. Rabbim nice adımları hep birlikte atmaya bize muktedir eylesin diyorum dedi.

AFRİKA'YA AŞI

Erdoğan, Bugünkü toplantıda bir adım daha attık diyerek şunları kaydetti

Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonun Türkiye olarak biz bağışlayacağız. Diğer ülkelerde kalan 500 bin aşıyı buraya dahil edecek. Zaten inşallah Türkovac yıl sonuna yetişmesi halinde sorunumuz yok. Türkovac'ı uluslararası merkeze göndermede gayrette bulunacağız.

Basın toplantısının ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılan liderlerle akşam yemeğine geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNEŞİN YENİDEN DOĞUDAN DOĞMAYA BAŞLAYACAĞI VAKİTLER YAKINDIR-Aktüel
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNEŞİN YENİDEN DOĞUDAN DOĞMAYA BAŞLAYACAĞI VAKİTLER YAKINDIR-Aktüel
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNEŞİN YENİDEN DOĞUDAN DOĞMAYA BAŞLAYACAĞI VAKİTLER YAKINDIR-Aktüel
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNEŞİN YENİDEN DOĞUDAN DOĞMAYA BAŞLAYACAĞI VAKİTLER YAKINDIR-Aktüel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNEŞİN YENİDEN DOĞUDAN DOĞMAYA BAŞLAYACAĞI VAKİTLER YAKINDIR-Aktüel - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNEŞİN YENİDEN DOĞUDAN DOĞMAYA BAŞLAYACAĞI VAKİTLER YAKINDIR-Aktüel - Son Dakika
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