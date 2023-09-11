Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore lideriyle görüştü! Türkiye'ye 3. nükleer santral kuruluyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore lideriyle görüştü! Türkiye'ye 3. nükleer santral kuruluyor

Son Güncelleme: 11.09.2023 16:57

G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu seyahatte 3'üncü bir santralin kurulması hususunda Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme yaptık. Bütün bu adımlarla birlikte enerjide sıkıntımız kalmayacak. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin enerji noktasındaki gücünü ne yapacaktır, artıracaktır.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Hindistan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zirvedeki temasları hakkında bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye 3. nükleer santralin kurulması için Güney Kore lideriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

"ENERJİDE SIKINTIMIZ KALMAYACAK"

Erdoğan, "Bu seyahatte 3'üncü bir santralin kurulması hususunda Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme yaptık. Ve bütün bu adımlarla birlikte enerjide sıkıntımız kalmayacak. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin enerji noktasındaki gücünü ne yapacaktır, artıracaktır." dedi.

"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ, ENERJİ MERKEZİ OLACAK"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Enerjide hat olmanın ötesinde Ataşehir'de İstanbul Finans Merkezinin bir kulesini de enerji merkezi haline getirme hedefimiz var. Bir kuleyi enerjiye tahsis edeceğiz. Enerji deyince de bunun içinde tabii elektrik enerjisinden tutunuz, GES, HES, doğal gaz, bunun yanında maden, bütün yeraltı madenlerinin de içinde yer aldığı bir enerji merkezi olacak. Nasıl Londra'nın enerji piyasası varsa, Hamburg enerji piyasası varsa inşallah İstanbul Finans Merkezi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın sevk ve idare ettiği bir merkez haline dönüşüyor.

"CEYHAN'DAKİ TESİSE 550 MİLYON DOLAR FİNANSMAN"

Öte taraftan Washington merkezli bir finans kuruluşu, özel bir şirketin yatırımı olan Ceyhan'daki petrokimya tesisine 550 milyon dolar finansman sağladı. Cezayir Devlet Başkanı Tebbun ile İstanbul'da yaptığımız görüşmede, bu konularla ilgili müşterek adımımızı geliştirmekten bahsetti. 550 milyon dolar finansmanın Ceyhan'daki yatırıma girmesi çok çok önemli."

Enerji, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Enerji Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore lideriyle görüştü! Türkiye'ye 3. nükleer santral kuruluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore lideriyle görüştü! Türkiye'ye 3. nükleer santral kuruluyor - Son Dakika
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