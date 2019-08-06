Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez."
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:57 Kaynak: AA
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