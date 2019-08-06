Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez."
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:57 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye
kendini emniyette hissedemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 çıkışı: Tercih stratejik değil, ticari Kaz Dağları civarında neler oluyor? Eylemlere rağmen devam eden Kirazlı Projesi hakkında her şey Türkiye Basketbol Federasyonu ile Total Oil sponsorluk anlaşması imzaladı