Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımız boyunca kurmak istedikleri terör koridorunu da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güney sınırlarımız boyunca kurmak istedikleri terör koridorunu da... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımız boyunca kurmak istedikleri terör koridorunu da...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımız boyunca kurmak istedikleri terör koridorunu da parçalayıp attık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımız boyunca kurmak istedikleri terör koridorunu da parçalayıp attık."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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