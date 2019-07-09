Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı aile fotoğrafına katıldı
23 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı öncesi devlet başkanlarıyla aile fotoğrafına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı öncesi devlet başkanlarıyla aile fotoğrafına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenleneceği Jahorina Termag Otel'de liderlerle aile fotoğrafına katıldı. - SARAYBOSNA
Cengiz Ünder'in ekibi Roma, Abdülkadir Ömür'ü istiyor
Erdoğan gafıyla gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar!
Hırvatistan'dan euroya geçiş adımı
Tudor, Dorukhan transferi için İstanbul'a geldi