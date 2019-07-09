- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı Aile Fotoğrafına...
2 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı aile fotoğrafına katıldıSARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı öncesi devlet başkanlarıyla aile fotoğrafına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:57 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı aile fotoğrafına katıldı
SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı öncesi devlet başkanlarıyla aile fotoğrafına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenleneceği Jahorina Termag Otel'de liderlerle aile fotoğrafına katıldı.
DHA DIŞ - Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik
AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı
Son dakika! Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 askerimiz şehit, bir askerimiz yaralı
Katarlılar, İstanbul'daki iki oteli 93 milyon euroya satın alacak