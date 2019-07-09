Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı aile fotoğrafına katıldı
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı aile fotoğrafına katıldı

48 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı aile fotoğrafına katıldıSARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı öncesi devlet başkanlarıyla aile fotoğrafına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı aile fotoğrafına katıldı
SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı öncesi devlet başkanlarıyla aile fotoğrafına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenleneceği Jahorina Termag Otel'de liderlerle aile fotoğrafına katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı aile fotoğrafına katıldı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:47 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna, Avrupa, Güncel
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