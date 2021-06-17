Erdoğan: "Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur."

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur' - Son Dakika

HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok