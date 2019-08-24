Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da
1 saat önce
Alanda bekleyen vatandaşlar Camiden genel plan görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının geçişi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleketi Güneysu'ya geldi, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:01 Kaynak: AA
Alanda bekleyen vatandaşlar
Camiden genel plan görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının geçişi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleketi Güneysu'ya geldi, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
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