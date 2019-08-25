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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da

5 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

Trabzon'daki programlarına katılmak için baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Belediyesini ziyaret etti.

Erdoğan, belediyeye gelişinde AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, belediye çıkışında kendisini bekleyen bazı vatandaşlarla görüştü.

Güneysu, Türkiye, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:56 Kaynak: AA
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