Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da

Erdoğan, belediye çıkışında kendisini bekleyen bazı vatandaşlarla görüştü.

Trabzon 'daki programlarına katılmak için baba ocağı Rize 'nin Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Belediyesini ziyaret etti.

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