Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da vatandaşlara hitap etti - RİZE
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da vatandaşlara hitap etti - RİZE

9 dakika önce

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracı alana gelişi -Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgisi -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüse binmesi -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesi -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması -Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracı...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracı alana gelişi

-Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgisi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüse binmesi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracı ile alandan ayrılması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da otobüsten vatandaşlara hitap etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güneysu, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:21 Kaynak: AA
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