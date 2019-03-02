Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu İlçesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:21 Kaynak: AA
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