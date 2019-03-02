Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu İlçesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu İlçesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:21 Kaynak: AA

Rize, Güneysu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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