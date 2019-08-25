Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyla AK Güneysu İlçe Başkanlığı'nın önünden geçişi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki programların ardından Güneysu'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyla AK Güneysu İlçe Başkanlığı'nın önünden geçişi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki programların ardından Güneysu'ya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Trabzon, Güneysu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:42 Kaynak: AA
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