Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır."

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Kasım ayındaki son ankete göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var