Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık...

Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Türkiye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve NATO arasındaki sorunun Londra Zirvesi'nin sonunda çözüleceğinin garantisini veremem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi.

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