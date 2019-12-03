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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:34 Kaynak: AA
Trump'tan Kim Jong-un açıklaması: Ona 'Roket Adam' diyorum çünkü roket fırlatmayı seviyor NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve NATO arasındaki sorunun Londra Zirvesi'nin sonunda çözüleceğinin garantisini veremem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi.