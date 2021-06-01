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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

01.06.2021 20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticarete ilişkin, "Ticaret hacmimizde 2020 biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticarete ilişkin, "Ticaret hacmimizde 2020 biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Garibashvili ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Garibashvili'nin daha önce İçişleri ve Savunma Bakanlığı görevlerinde de bulunduğunu, Türkiye'yi yakından tanıyan bir lider olduğunu belirtti.

Erdoğan, bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliğinin açılışının 100'üncü, Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30'uncu yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Garibashvili ile iki ülke arasındaki konuları ikili anlamda ele alma fırsatı bulduklarını, daha sonra da heyetler arası değerlendirmelerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Türkiye, son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaret hacmimizde 2020 biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlemlerini hızlandıracak düzenlemeler üzerinde de ayrıca çalışma kararlılığındayız." diye konuştu.

"Büyük projelere birlikte imza attık"

Enerji alanındaki yatırımlar başta olmak üzere, Türk şirketlerinin Gürcistan'da yaklaşık 213 milyon dolar değerinde yatırımlarının bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Komşumuz Gürcistan'la bölgemizin çehresini değiştiren büyük projelere birlikte imza attık. Enerji güvenliği konusunda stratejik önemi haiz Güney Gaz Koridorunu oluşturduk. Bağlantı mekanizmalarının ve kombine ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi bölgesel kalkınma açısından çok çok önemlidir. Bu kapsamda, Türkiye üzerinden Kafkasya ve Orta Asya'yı aşarak Çin'e kadar ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimini hayata geçirdik. Demir İpek Yolu güzergahının da parçası olan Bakü-Tiflis- Kars demir yolundan ihracat trenlerimiz, Rusya ve Çin'e sefer düzenliyorlar. Marmaray'la Avrupa'ya bağlayarak ticari potansiyelini artırdığımız bu tren hattının daha etkin çalışması için görüş alışverişinde bulunduk."

Garibashvili ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere, terör konusundaki mutabakatları da ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içerisinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzumuzu bu vesileyle tekrarlamak isterim. Komşumuzun Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine desteğimiz tamdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Garibashvili ile bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, Gürcistan'ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcı bölgesel iş birliği zaviyesinden müşterek çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Azerbaycan'la üçlü iş birliğimiz bu bakımdan önemlidir. Bunun yanında özellikle de Azerbaycan-Gürcistan- Ermenistan böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız. Bu yıl içerisinde de Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Dışişleri Bakanlarımızın belirleyeceği bir tarihte yapma kararlılığını ortaya koyduk. Mevcut mekanizmalarımızı kararlı bir şekilde, ideal bir şekilde ortaya koyarak adımlarımızı atacağız."

Erdoğan, yapılan görüşmelerin Türkiye ve Gürcistan için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan, Ticaret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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