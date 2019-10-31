Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti
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-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşarak poz vermeleri -Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın karşılıklı oturması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:30 Kaynak: AA
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşarak poz vermeleri
-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın karşılıklı oturması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti.
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