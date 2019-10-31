Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti

6 saat önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşarak poz vermeleri -Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın karşılıklı oturması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşarak poz vermeleri

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın karşılıklı oturması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:30 Kaynak: AA
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