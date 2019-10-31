Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştüANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti. Erdoğan, baş başa görüştüğü konuş Başbakan Gakharia ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü

Gürcistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:12 Kaynak: İHA
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