Cumhurbaşkanı Erdoğan, güreşte altın madalya kazanan Karadeniz'i kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, güreşte altın madalya kazanan Karadeniz'i kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güreşte altın madalya kazanan Karadeniz'i kutladı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güreşte altın madalya kazanan Karadeniz'i kutladı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Süleyman Karadeniz'e gönderdiği mesajda tebriklerini iletti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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