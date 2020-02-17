Cumhurbaşkanı Erdoğan, güreşte altın madalya kazanan Karadeniz'i kutladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, güreşte altın madalya kazanan Karadeniz'i kutladı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:32 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Süleyman Karadeniz'e gönderdiği mesajda tebriklerini iletti.
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