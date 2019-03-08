Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Görüştü

14 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Görüştü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:43 Kaynak: AA

Politika
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