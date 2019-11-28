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Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya ve Kosova Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya ve Kosova Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh ve Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabul etti. Ziyarette büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, -


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gambiya, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:00 Kaynak: DHA
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