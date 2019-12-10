Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Yunanistan ve Meksika Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Yunanistan ve Meksika Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak'ı, Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i ve Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y. Hernandez'i kabul etti. Ziyarette büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

ERDOĞAN, BÜYÜKELÇİ EŞİ OSMANOĞLU İLE SOHBET ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Büyükelçisi'ni kabul ettiği sırada Büyükelçi Martinez'in eşi ve Sultan İkinci Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu'yla sohbet etti. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ile yakın ilişkisi bulunan ve biraz Türkçe bilen Mediha Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı mensupları ve İkinci Abdülhamit ile ilgili Türkiye'de düzenlenen anma törenlerine de katıldı. Osmanoğlu'nun yakasındaki Abdulhamit rozeti de dikkat çekti.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Belarus, Meksika, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız
Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir TBMM Genel Kurulu'nda "Sarhoş" ve "Deli" tartışması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 01:25:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]