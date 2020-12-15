BANGLADEŞ, ÇİN VE JAPONYA BÜYÜKELÇİLERİNDEN GÜVEN MEKTUBU

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti (2) - Son Dakika

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