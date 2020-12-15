Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti (2)
15.12.2020 16:48
BANGLADEŞ, ÇİN VE JAPONYA BÜYÜKELÇİLERİNDEN GÜVEN MEKTUBU Bangladeş Büyükelçisi Mesud Mannan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Şaobin ve Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Son Dakika BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup, otomobillere saldırdı Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin