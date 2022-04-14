Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tayland ve Mali büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom ve Mali Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul töreninde büyükelçiler tarafından Erdoğan'a güven mektubu sunuldu. Daha sonra büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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