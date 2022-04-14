Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

14.04.2022 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tayland ve Mali büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tayland ve Mali büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom ve Mali Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul töreninde büyükelçiler tarafından Erdoğan'a güven mektubu sunuldu. Daha sonra büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


YORUMLAR
500
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BBP lideri Destici'den ilk açıklama: Cumhur İttifakı'nda tereddüt yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BBP lideri Destici'den ilk açıklama: Cumhur İttifakı'nda tereddüt yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti Yüksekovalıları heyecanlandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti Yüksekovalıları heyecanlandırdı

Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:04 Osmaniyeli genç yakalandığı dil altı kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
15:43 Reklam Kurulu marketlerin aldatıcı tanıtımına el attı: 5 litrelik yağın 50 liraya olduğunu söylediler
15:40 Hayat pahalılığının geldiği nokta! "1 liralık indirim kuponu" için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu
15:22 Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak
15:20 Oğluna kısa bir süre sonra kavuşacak Başak Dizer'den sıcacık hamilelik pozları
15:12 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa bırakmıştı! Anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 16:18:17. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement