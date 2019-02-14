Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu Fikre Rusya'nın da Olumlu Yaklaşmasından Memnuniyet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA
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