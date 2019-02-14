Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu Fikre Rusya'nın da Olumlu Yaklaşmasından Memnuniyet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu Fikre Rusya'nın da Olumlu Yaklaşmasından Memnuniyet...

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı

Pazarlama Sorumlusu, Patronunun Odasında İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:27:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu Fikre Rusya'nın da Olumlu Yaklaşmasından Memnuniyet...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]