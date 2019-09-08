Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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