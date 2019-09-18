Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket...
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız."
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız."
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