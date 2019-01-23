Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli Bölge Konusunda Başta Liderler Olmak Üzere Bunun Yanında İlgili...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli Bölge Konusunda Başta Liderler Olmak Üzere Bunun Yanında İlgili...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölge konusunda başta liderler olmak üzere bunun yanında ilgili bakan arkadaşlarımız görüşmelerini devam ettiriyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölge konusunda başta liderler olmak üzere bunun yanında ilgili bakan arkadaşlarımız görüşmelerini devam ettiriyorlar. Bu konuda bizler için tehdit oluşturan bölgelerin hassasiyeti büyük önem arz ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:10 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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