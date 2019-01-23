Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli Bölge Konusunda Başta Liderler Olmak Üzere Bunun Yanında İlgili...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölge konusunda başta liderler olmak üzere bunun yanında ilgili bakan arkadaşlarımız görüşmelerini devam ettiriyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Güvenli bölge konusunda başta liderler olmak üzere bunun yanında ilgili bakan arkadaşlarımız görüşmelerini devam ettiriyorlar. Bu konuda bizler için tehdit oluşturan bölgelerin hassasiyeti büyük önem arz ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:10 Kaynak: AA
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