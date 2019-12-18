Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli Bölge konusundaki çağrımıza henüz dünyanın en güçlü, ekonomik... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli Bölge konusundaki çağrımıza henüz dünyanın en güçlü, ekonomik...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli Bölge konusundaki çağrımıza henüz dünyanın en güçlü, ekonomik olarak en saygın olduğunu zannettiğimiz ülkelerinden bile 'Biz de varız' diyen çıkmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli Bölge konusundaki çağrımıza henüz dünyanın en güçlü, ekonomik olarak en saygın olduğunu zannettiğimiz ülkelerinden bile 'Biz de varız' diyen çıkmadı. Biz hala ses bekliyoruz, ama bir şey yok" dedi. - ANKARA
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18.12.2019 19:53:18. #1.12#
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