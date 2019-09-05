Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız" -"AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık almak içinde bunu yapmak zorunda kalabiliriz" -"Varil bombalarından kaçıp da bize sığınanlara kucak açtık" -"Biz öyle bir güvenli bölge oluşturalım ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız"

-"AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık almak içinde bunu yapmak zorunda kalabiliriz"

-"Varil bombalarından kaçıp da bize sığınanlara kucak açtık"

-"Biz öyle bir güvenli bölge oluşturalım ki Putin, Trump, Merkel ile konuştuk gelin böyle bir bölgede Türkiye'de çadır kentler var, ve biz burada adeta konut yapalım. Bu konutlara da güvenli bölgede taşıyalım. Biz de Türkiye olarak rahatlamış oluruz"

-"Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma durumu yoktur"

-" Eylül'ün sonuna kadar fiilen başlatmakta kararlıyız"


ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Donald Trump, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:34 Kaynak: İHA
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